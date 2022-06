Calciomercato Udinese – Futuro di Udogie? Parlano Marino e Antonelli

1 di 2

La situazione

Iyenoma Destiny Udogie

La nuova stagione è in arrivo. Le squadre si stanno muovendo per fare nuovi innesti ai rispettivi allenatori. L'Udinese sta già lavorando per esaudire tutte le richieste avanzate dal nuovo tecnico Andrea Sottil.

Per quanto il mercato in uscita, però, in questo momento è molto caldo l'asse con il Napoli per la cessione di Deulofeu e con la Vecchia Signora per Molina, nonostante le due trattative siano in una fase di stand-by.

Tuttavia, anche un altro calciatore bianconero è finito nella lista dei desideri di diversi direttori sportivi in giro per l'Italia e non solo.

Attualmente sarebbe in vantaggio il club nerazzurro di Zhang. In merito a questa operazione si sono esposti due delle parti coinvolte. Non perdiamo altro tempo e scendiamo nei dettagli.<<<