Calciomercato Udinese – Arslan e Pereyra rinnovo complicato / Il punto

Il team bianconero attende il rinnovo di Tolgay Arslan e Roberto Pereyra anche se tutto sembra complicarsi. Ecco il punto sui prolungamenti

L'Udinese sa che deve lavorare in maniera molto intensa sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore si parla anche apertamente di tutti i rinnovi che mancano da oggi fino a fine stagione. Sono tre i calciatori in scadenza e stiamo parlando di Ilja Nestorovski, Tolgay Arslan e Roberto "El Tucu" Pereyra. Se per il primo non ci sono dubbi, visto che il suo futuro si prospetta ben lontano da Udine, per gli altri due la situazione è parecchio diversa. Si parla di due rinnovi che tardano ad arrivare. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sui due giocatori che stanno decidendo il prossimo passo della loro carriera.

Il primo ad essere messo sotto la lente d'ingrandimento è il tedesco di origini turche Tolgay Arslan. Il calciatore tempo addietro aveva confermato la sua volontà di restare in bianconero, ma con il passare dei mesi la situazione sembra poter cambiare sensibilmente. Ad oggi sempre meno minuti per Tolgay con la maglia bianconera e proprio per questo motivo si potrebbe pensare ad un ipotetico addio in ottica futura. Sono diverse le squadre che si possono interessare alle sue prestazioni e tra queste diverse arrivano proprio dalla Serie A turca, luogo che piace tanto ad Arslan. Adesso passiamo anche al capitano.

Ancora più complesso — Per Roberto Pereyra è ancora più difficile il rinnovo o il prolungamento. Nonostante l'avvicinamento dell'agente Federico Pastorello al club, non sembrano esserci delle novità e di conseguenza si iniziano a valutare anche delle piste alternative. Sia i neroazzurri di Simone Inzaghi che la viola di Rocco Commisso e Vincenzo Italiano sono interessati alle prestazioni dell'argentino. Ad oggi è difficile fare una previsione e potrebbe succedere davvero di tutto nelle prossime settimane.