Mercato Udinese – Nessun rinnovo e panchina fissa / Arslan medita l’addio

Il calciatore turco inizia a meditare sul suo futuro. Il contratto non è ancora stato rinnovato e le ultime partite non vanno come sperato

Era settembre, l'Udinese batteva i neroazzurri di Simone Inzaghi 3-1 e il migliore in campo era senza ombra di dubbio il centrocampista turco Tolgay Arslan (autore anche della rete che ha chiuso il match). Nelle interviste post partita gridava amore per i colori del team friulano ed aveva tutto l'interesse di rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo Luglio. Sicuramente da quel giorno sono cambiate tante cose ed infatti ad oggi il suo rinnovo non è più così scontato come previsto. Nelle ultime settimane difficilmente Tolgay ha visto il campo anche per via di un'influenza che lo ha tenuto fuori per un paio di match, ma nel complesso la situazione è completamente ribaltata rispetto a qualche mese fa.

Come detto in precedenza il suo contratto scade tra qualche mese. In questi giorni ci dovrebbero già essere delle novità, soprattutto se l'Udinese vuole garantirsi le sue prestazioni anche in ottica futura. Al momento, invece continua ad esserci una calma piatta, quasi preoccupante. Il team del Friuli Venezia Giulia sa che deve allestire un team di primissimo livello nel corso della prossima annata e ad oggi non è certo che rientri un calciatore come Tolgay Arslan. Ecco quali potrebbero essere le sue prossime destinazioni.

I team interessati — Tolgay non ha mai nascosto di voler ritornare in Turchia prima della fine della sua carriera. Questo passaggio, però, potrebbe essere accelerato proprio per la mancanza del rinnovo con il team bianconero. Bisogna continuare a monitorare la situazione che ad oggi non è assolutamente scontata. Solo nelle prossime settimane avremo aggiornamenti su questo affare che potrebbe decidere una parte del centrocampo friulano in vista della prossima stagione di campionato.