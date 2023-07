Udinese – Dall’assalto a Samardzic all’addio di Palumbo / La giornata

Dall'assalto di Lazar Samardzic fino all'addio del calciatore norvegese Palumbo. Ecco il riassunto dell'importante giornata dei bianconeri

Dopo la grande vittoria contro il Lipsia di ieri pomeriggio è il mercato a farla da padrona in queste ultime ore del ritiro austriaco. L'Udinese sa che fino al primo di Settembre non potrà essere tranquilla, visto che sono diverse le società interessate ai suoi gioiellini. Primo tra tutti è il centrocampista serbo, ma nato in GermaniaLazar Samardzic. Il calciatore che ieri ha anche segnato la rete del vantaggio si sta confermando come uno dei talenti più importanti di tutto il nostro campionato. Anche per questo motivo sono davvero tante le big pronte a fare di tutto pur di potersi assicurare il suo contratto.

In pole position al momento sembrano esserci i neroazzurri di Simone Inzaghi. La squadra gestita dal duo Ausilio-Marotta ha individuato in Lazar un calciatore in grado di fare la differenza anche ad alti livelli. Proprio per questo motivo nel corso delle ultime settimane stanno cercando in tutti i modi di imbastire una trattativa. Al momento l'accordo sembra essere ancora distante visto e considerato che il team finalista nel corso della precedente edizione della Champions League, non ha intenzione di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro. La via che vorrebbe percorrere la dirigenza neroazzurra è quella dell'inserimento di qualche contropartita. Tra i più papabili troviamo Giovanni Fabbian e Stefano Sensi.

Un altro addio — In queste ore ha confermato il suo addio Martin Palumbo. Dopo un prestito di due stagioni è arrivato l'addio a titolo definitivo del calciatore che ha esordito in Serie A a soli diciotto anni. Il suo nuovo club sarà la Vecchia Signora. Non il team allenato da Max Allegri, ma bensì l'under 23. Sono già due stagioni che il norvegese milita per la seconda squadra, ora è arrivato il momento per provare a spiccare il volo.