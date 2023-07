Notizie Udinese – Success è pronto / Questione di giorni prima del rientro

Il calciatore nigeriano Isaac Success è pronto per il suo rientro sul campo da gioco a tutti gli effetti. Dopo il brutto strappo capitato contro la Cremonese di Davide Ballardini è iniziato un lungo percorso di recupero e riabilitazione. Proprio in queste ore sta per terminare il calvario che lo ha tenuto lontano dal campo da gioco per decisamente troppo tempo. Adesso non si può fare altro che aspettarlo e sperare in un rientro subito ad alto livello, anche se ci vorrà del tempo per mettere in movimento e a pieno regime un fisico decisamente possente come quello di Isaac Success. I prossimi giorni di allenamento saranno davvero importanti per poter capire se riuscirà a rientrare già nel corso del ritiro austriaco oppure se bisognerà attendere ancora qualche giorno e ritrovarlo in campo solo quando si tornerà in quel del Bruseschi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri. Ecco le pagelle del match tra Lipsia e Udinese <<<