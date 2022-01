Udinese – Asse bollente con il Cagliari: scambio in vista

Pierpaolo Marino è costantemente al lavoro per cercare di regalare a mister Gabriele Cioffi rinforzi importanti. In questa sessione di mercato sono arrivati due difensori. Adesso, tocca agli altri reparti.

Sicuramente, il centrocampo ha la priorità. L'Udinese è in difficoltà numerica. Serve almeno un nuovo innesto. La società friulana sta monitorando diversi profili, come per esempio quelli di Daniel Bessa e Cesar Falletti.