Calciomercato Udinese – L’Atalanta studia il colpo Samardzic: il punto

La squadra di Bergamo sta pensando di rinforzarsi puntando ancora su un giovane bianconero. Dopo Soppy, anche Samardzic cerca una nuova meta

Il team bianconero continua a lavorare in vista della terza giornata del nostro campionato. Si scende in campo domani pomeriggio, più precisamente contro il Monza di Giovanni Stroppa. Una squadra che ancora non è riuscita a conquistare il successo e di conseguenza dovrà fare il massimo per raggiungere i primi punti nella massima serie del calcio italiano. Non sarà semplice mettere in difficoltà una squadra come quella bianconera, ma l'intenzione di fare il possibile c'è e di conseguenza ci si prepara ad una vera e propria battaglia. Nel frattempo arrivano anche delle novità dal mercato, un giocatore è pronto per fare la differenza ma non trova spazio. Nelle ultime ore è arrivato un interessamento molto importante.

Il protagonista dell'articolo è Lazar Samardzic e la società interessata al suo cartellino sembra essere l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Potrebbero non essere terminate le trattative tra l'Udinese e la dea, di conseguenza ci si aspetta qualche novità già nei prossimi giorni. La squadra bianconera non ha mai puntato fino in fondo sul giovane talento tedesco che nelle ultime settimane inizia a cercare spazio. La mancanza di quest'ultimo potrebbe portare il team a fare diverse scelte e valutazioni proprio in favore della sua carriera.

Un vero e proprio peccato

La cessione è ancora lontanissima, ma se per caso questa pista dovesse prendere forma sarebbe proprio un vero peccato. Un calciatore che vuole fare la differenza e che ha dimostrato di essere in grado di vedere un calcio diverso rispetto agli altri. Solo che nel corso di questa stagione e anche della precedente non è riuscito a trovare spazio e di conseguenza iniziare a pensare alla cessione. Questo (come da titolo) sarebbe un vero e proprio peccato. Non finisce qua, ecco tutti i dettagli sulle ultime mosse in entrata da parte del team bianconero. Marino studia i colpi: ecco i nomi <<<