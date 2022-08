News Udinese | L’ultima idea di Galliani per sostituire Ranocchia

Il "Condor" starebbe pensando a un ex friulano per rattoppare la difesa, già orfana di Pablo Marì e Ranocchia, entrambi out per infortunio

Stroppa si gioca il match point. Se uscirà sconfitto dalla gara contro i bianconeri di sabato alle 18,30, molto probabilmente dirà addio alla panchina dei brianzoli. Sfortunatamente per lui, arriva a questa sfida con diverse incognite, legate all'affiatamento di squadra (13 acquisti non sono facili da amalgamare) e ai tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa biancorossa.

La difesa è in emergenza totale. Infatti, dopo lo stop nel riscaldamento per Pablo Marì per una lesione all'addome, nella partita con il Napoli ha dovuto abdicare anche Andrea Ranocchia, a causa di una lesione del perone che lo terrà lontano dai campi fino a inizio 2023. Proprio per questo motivo Adriano Galliani è tornato alla carica per regalare al proprio allenatore un altro rinforzo in difesa, apparsa in netta difficoltà viste le 6 reti subite in appena due gare. Il direttore sportivo dei biancorossi, per rattoppare il proprio reparto arretrato, starebbe pensando a un ex conoscenza dei bianconeri. Ecco di chi si tratta.

Un ex bianconero per Stroppa

Secondo quanto riportato stamane da Sport Mediaset, televisione come noto legata al presidente del club brianzolo, il nome in cima al taccuino di Galliani sarebbe quello di Kevin Bonifazi. Il centrale classe '96 ha un contratto con i rossoblù fino al 2025, ma non sta trovando spazio nelle gerarchie di Sinisa Mihajlović. Proprio per questo motivo potrebbe risultare un'occasione a basso costo per il Monza che vorrebbe averlo già disponibile per la sfida di venerdì. Nel caso la trattativa per l'ex Udinese dovesse saltare, l'alternativa dovrebbe essere German Pezzella, difensore che nel nostro campionato ha vestito la maglia della Fiorentina e attualmente in forza al Betis Siviglia. Vedremo, quindi, le prossime mosse dei biancorossi che vedono la prossima sfida già come un dentro/fuori, soprattutto per Stroppa. Nel mentre, Marino attende il lasciapassare definitivo per regalare a Sottil il sostituto di Soppy. Ecco di chi si tratta <<<