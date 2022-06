Mercato Udinese – L’Atletico Madrid ha scelto: la decisione su Perez

Il team bianconero ha intenzione di sorprendere tutti nel corso di questa stagione. Si vuole continuare ad alzare l'asticella, nonostante sia tutt'altro che scontato. Le prossime ore potrebbero essere decisive e di conseguenza bisogna fare il massimo per sostituire al meglio i giocatori che hanno chiesto la cessione o verranno ceduti per altre motivazioni. Tra questi rientrano dei veri e propri protagonisti della passata annata, stiamo parlando di gente di grande talento come Gerard Deulofeu o Nahuel Molina, senza dimenticare Nehuen Perez. Proprio l'argentino è al centro di un affare molto interessante. La società della capitale deve decidere se controriscattare il suo profilo. Il team ha preso la fatto la sua scelta.