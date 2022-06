Mercato Udinese – Occhi sul difensore rossonero / Marino studia il colpo

L'Udinese sta preparando la nuova stagione, in cui l'obiettivo sarà continuare il percorso di crescita intrapreso lo scorso anno con Gabriele Cioffi in panchina e provare a fare addirittura meglio . Per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati dalla società, l'ex allenatore dell'Ascoli avrà sicuramente bisogno di nuovi innesti per migliorare la rosa attuale e per sostituire i calciatori che cambieranno casacca nel corso di questa sessione di calciomercato. Tra primi reparti da puntellare ci sarebbe quello arretrato . Sul taccuino di Marino e dei suoi collaboratori ci sarebbe finito anche un difensore centrale rossonero . Ecco di chi si tratta.

Il calciatore in questione è Matteo Gabbia. Come riportato da Tuttosport, l'Udinese starebbe valutando il profilo del difensore 22enne come possibile sostituto di Pablo Marì, che probabilmente non tornerà a vestire la maglia bianconera. Il centrale casse '99 sarebbe è considerato un esubero da Pioli e dalla dirigenza rossonera, per cui potrebbe ben preso trovare una squadra disposta ad ingaggiarlo. Oltre all'Udinese, ci sarebbe anche un altro club di Serie A. Stiamo parlando della Sampdoria. Esattamente come il club della famiglia Pozzo, anche la società ligure è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il calciatore ha un valore che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma Maldini e Massara sarebbero disposti a cederlo in prestito. In questo momento sarebbe in netto vantaggio il club blucerchiato, che avrebbe già ottenuto il sì del calciatore. Nonostante ciò, prima di ufficializzare il trasferimento di Gabbia alla corte di Marco Giampaolo, i due dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, dovranno prima firmare il rinnovo contrattuale.