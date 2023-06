Mercato Udinese | L’Atletico ha l’ultima parola su Perez: Sottil trema

L'argentino potrebbe essere riscattato dall'Atletico per 10 milioni: per l'Udinese sarebbe una brutta complicazione in ottica futura

Con la partenza di Rodrigo Becao sempre più probabile e il lungo infortunio capitato ad Ebosse, la difesa nei piani di Sottil dovrebbe essere composta da Perez, Bijol e Masina. Ma sulla volontà del tecnico piemontese pendono le incognite del contratto di Perez. Il Messaggero Veneto analizza la situazione dell’argentino, che l’Atletico Madrid potrebbe riscattare versando 10 milioni nelle casse dei friulani. Sarebbe un grave colpo per la retroguardia friulana che aveva visto Perez prenderne le redini con autorità e leadership.

Becao sembrerebbe diretto in Turchia, sempre se l'Inter non dovesse affondare il colpo, e l’Udinese si augura che l’Atletico Madrid non eserciti l’opzione per il riscatto. La cessione dell'argentino significherebbe dover rifare due terzi del pacchetto difensivo che ben aveva figurato nelle ultime due stagioni. Priorità sarà quindi scongiurare la situazione vissuta già la scorsa estate, quando il nazionale Albiceleste era tornato in Spagna dopo il prestito annuale. Troppo importante la sua conferma per i meccanismi tattici di Sottil.

Volontà del giocatore decisiva — Come spesso accade, sarà la volontà del giocatore a fare da ago della bilancia. Giocare con continuità all'Udinese sarebbe importante per Perez anche in ottica Nazionale, visto che Scaloni spesso ha posto l'attenzione sulle sue prestazioni. Ma la decisione finale spetta comunque al club spagnolo.