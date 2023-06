Mercato Udinese – La bomba arriva da Monza / Pereyra vicino ai lombardi

La nuova clamorosa voce di mercato arriva da Monza e riguarda proprio il capitano dei bianconeri. Ecco l'ultima offerta per il Tucu Pereyra

Redazione

Roberto "El Tucu" Pereyra ha comunicato ai canali ufficiali del club di non avere ancora deciso il suo futuro. In questo ultimo periodo, però, sono diverse le squadre che stanno provando ad avvicinarsi per potersi assicurare un gran giocatore sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo benissimo le offerte sia dei neroazzurri di Simone Inzaghi che della Fiorentina di Rocco Commisso, ma oggi bisogna segnalare anche un'altra squadra che ha grande voglia di fare sul serio. Dopo una prima e sorprendente stagione nella massima serie del calcio italiano, adesso inizierà l'assalto alle competizioni europee. Tutte le ultime sull'interessamento del Monza nei confronti di Roberto Pereyra.

Negli ultimi minuti è giunta in redazione la notizia del giorno senza ombra di dubbio. Il Monza sembra fare sul serio e a tutti i costi vuole assicurarsi un calciatore come quello argentino. Sul piatto sembrano essere stati messi addirittura due milioni di euro a stagione. Sicuramente non sono pochi per un calciatore che ha superato i 33 anni. Proprio nell'ultima stagione Pereyra ha dato dimostrazione di avere tutte le qualità per poter continuare a segnare e dire ancora la sua in un campionato importante come la Serie A. Vedremo nelle prossime settimane se effettivamente questa trattativa entrerà nel vivo e la decisione finale del centrocampista.

L'Udinese resta alla porta — Al momento l'Udinese è sempre in costante contatto con il capitano, ma non sappiamo ancora se è stato effettivamente fatto qualche passo importante per il suo rinnovo. Questi primi giorni di mercato stanno dando una connotazione ben precisa e se ci si vuole assicurare la permanenza di Pereyra, bisogna fare più di qualche sacrifico anche se non sarà semplice.