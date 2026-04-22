L'Udinese sa che Arthur Atta è uno dei perni fondamentali della squadra ed anche uno dei calciatori che più ha contribuito ad un'ottima stagione da parte della squadra friulana. Proprio per questo motivo sono diverse le sirene e le società che si sono disposte interessate pur di arrivare al colpo di mercato. La prima era stata il Fulham nel corso dell'ultimo inverno mettendo sul piatto 25 milioni, ma una proposta che è stata rispedita direttamente al mittente. La seconda potrebbe essere il Napoli che da diverse settimane sta cercando di capire la fattibilità di questa operazione. La prima offerta potrebbe arrivare da un momento all'altro, c'è da capire di quanto potrebbe essere.

L'offerta che prepara il Napoli

Arthur Atta e Juan Miranda

La richiesta dell'Udinese (salvo clamorosi colpi di scena)dovrebbe aggirarsi attorno ai 30/35 milioni di euro bonus inclusi. Una cifra molto vicina a quella messa sul piatto dal Napoli per assicurarsi le giocate di Lorenzo Lucca solo un'estate fa. Adesso la palla passa alla società Partenopea che deve capire quali possano essere i giusti passaggi per arrivare ad un acquisto di questo tipo. Non dimentichiamo che gli altri club continuano a restare interessati, soprattutto dalla Premier League e da Milano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su Thomas Kristensen. Le ultime sul difensore centrale <<<