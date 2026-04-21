Thomas Kristensen ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il suo immediato futuro. Il calciatore danese ha rilasciato un'importante intervista a campo.dk in cui parla di quelli che saranno i prossimi passi per scrivere la sua carriera. Scelte che sembrano essere quasi scontate e soprattutto in accordo con l'Udinese da prima della firma sul contratto. Non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni e di conseguenza iniziare a scrivere il futuro della squadra bianconera di Udine. Il punto di Kristensen su quella che potrebbe essere la sua estate e la conseguente prossima stagione.

Le dichiarazioni del difensore centrale

Kristensen esulta dopo la rete del vantaggio

"Al mio arrivo avevamo un piano con la società che prevedeva giocassi con l'Udinese per un certo periodo per poi valutare il possibile trasferimento in una squadra o in club più importante. Nei nostri piani è previsto un ulteriore passo in avanti e mi aspetto un trasferimento in un club che giochi qualche competizione europea". Dichiarazioni forti che aprono il mercato per una difesa che rischia di essere smantellata, viste anche le intenzioni di Oumar Solet. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su un colpo che i neroazzurri stanno per chiudere dall'Udinese. Il laterale è pronto per firmare, tutti i dettagli <<<