News Udinese – L’attaccante dirà addio, ma il suo futuro è incerto: il punto

L'attaccante lascerà il club bianconero, ma non chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Ecco gli scenari per il suo futuro

Redazione

L'Udinese sta programmando la nuova stagione. L'obiettivo della società friulana è continuare a convincere e provare addirittura a fare meglio della scorsa stagione, in cui la formazione bianconera è stata una della rivelazioni del campionato. La dirigenza, insieme al nuovo allenatore Andrea Sottil è alla ricerca di nuovi calciatori da aggregare all'organico attualmente a disposizione. Molti giocatori attualmente in rosa, però, in questa sessione di calciomercato potrebbero trovare una nuova squadra. Tra questi vi è anche Ilja Nestorovski, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l'Udinese e la sua permanenza in bianconero è tutt'altro che scontata.

L'Udinese, che detiene il suo cartellino dal 2019, potrebbe esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale per un altro anno. Ad oggi, però, la famiglia Pozzo non avrebbe alcuna intenzione di trattenere l'attaccante macedone. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, Nestorovski dovrebbe trovare una nuova sistemazione a parametro zero, per non finire nella lista degli svincolati a poco più di un mese dall'inizio del campionato.

Il suo futuro è ancora molto incerto, ma sicuramente le proposte di ingaggio non mancano. Tra i club di Serie B interessati al suo cartellino, ci sarebbe il Palermo. Questa possibilità sarebbe quella più suggestiva. Infatti, il macedone classe '90 ha già vestito la maglia rosanero dal 2016 al 2019, con cui ha totalizzato 39 gol e 10 assist in 99 presenze. Sempre nel campionato cadetto, anche i rossoblù di Giulini sarebbero sulle sue tracce. Si tratterebbe di una buona piazza dove mettersi in gioco, una squadra che è retrocessa dopo diversi anni in Serie A e vuole tornare nel calcio che conta il prima possibile. Nel massimo campionato italiano, invece, piace anche al Lecce. All'estero è seguito anche dal Watford. La società satellite della famiglia Pozzo, retrocessa in Championship, potrebbe decidere di puntare sul 32enne per tornare in Premier League al più presto. Infine, Nestorovski avrebbe ricevuto diverse offerte anche dagli Emirati Arabi, ipotesi più allettante dal punto di vista economico, ma meno per quanto concerne l'aspetto tecnico-tattico.