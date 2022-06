Udinese – L’attaccante ritorna in Inghilterra / Gli scenari per il suo futuro

L'attaccante non è stato riscattato dai bianconeri e ritornerà nel suo club d'origine. Il suo futuro è ancora molto incerto: i dettagli

Redazione

L'Udinese si sta avvicinando sempre più all'inizio di un campionato importante . L'obiettivo del club bianconero per la nuova stagione sarà provare a migliorare il rendimento dello scorso anno e riconfermarsi come una delle rivelazioni della Serie A. Questo difficile compito è stato affidato ad Andrea Sottil, che alla sua prima esperienza in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettative. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori che il prossimo anno vestiranno una maglia diversa da quella bianconera c'è anche Ignacio Pussetto. Ecco quali sono i possibili scenari per il suo futuro.

Come accaduto per Nestorovski, anche per Pussetto dal 1 Luglio sarà tempo di cercare una nuova sistemazione. Tuttavia, per l'attaccante macedone si tratta di un addio a parametro zero, per l'argentino la situazione è ben diversa. Dopo l'ultimo anno in prestito all'Udinese, il classe '95 dovrebbe far ritorno alla squadra che detiene il suo cartellino, il Watford. Il club satellite della famiglia Pozzo, però, avrebbe deciso di non puntare sulle qualità del talento originario di Cañada Rosquín. Per questo motivo, Pussetto sarebbe alla ricerca di un nuovo club in cui mettersi in gioco dopo delle annate tutt'altro che esaltanti.

Nonostante il suo rendimento non sia stato dei migliori la scorsa stagione (4 gol e 4 assist in 28 presenze), diversi club italiani sarebbero disposti a dargli una chance. Per quanto riguarda la Serie A, i club interessati alle sue qualità sarebbero Sampdoria, Spezia e Salernitana. In Serie B, invece, ci sarebbe il Parma. Nel caso in cui Pussetto non volesse rimanere nel Bel Paese, ci sarebbero anche delle offerte provenienti dalla Spagna, con Almeria, Elche e Cadice pronte ad ingaggiarlo. Attualmente il Watford lo lascerebbe partire per circa 3 milioni di euro, ma la formula più accreditata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. In attesa di ulteriori aggiornamenti su questo fronte, vi invitiamo a leggere le news sul futuro di Nestorovski <<<