Calciomercato Udinese – L’attaccante sarà svincolato / Marino ne approfitta

L'Udinese si sta preparando in vista della prossima stagione. L'esordio in campionato è tra poco più di un mese e il club bianconero deve assolutamente farsi trovare pronto all'importante sfida contro i Campioni d'Italia. Per fare una bella figura nella prossima stagione, però, sarà necessario acquistare nuovi calciatori e integrarli alla rosa attualmente a disposizione di mister Andrea Sottil. Tra i reparti da migliorare c'è sicuramente quello avanzato. Molti attaccanti, tra cui Deulofeu, probabilmente cambieranno casacca nel corso di questa sessione di calciomercato, per cui sarà molto importante fare nuovi innesti per sostituire al meglio i giocatori ceduti. Tra i nomi sondati per il nuovo attacco bianconero ci sarebbe anche Keita Baldé. A spingerlo verso la cessione ci sarebbe anche una speciale clausola. Ecco di cosa si tratta.

L'attaccante senegalese, di proprietà del club rossoblù di Giulini, potrebbe ben presto trovare una nuova sistemazione lontana dal capoluogo sardo. Tra i club interessati al suo cartellino, oltre all'Udinese ci sarebbero anche Sampdoria, Galatasaray e Paok Salonicco. L'addio al club sardo è certo. Questo a causa di una speciale clausola rescissoria presente sul suo contratto, firmato lo scorso anno. Questa opzione prevede la possibilità di rescindere il contratto in caso di retrocessione in Serie B. Al termine della passata stagione, a causa del 18° posto in classifica, il club è ufficialmente passato al campionato cadetto. Per questo, a partire dal 1 Luglio 2022, il senegalese classe 1995 sarà ufficialmente svincolato.

Keita sarebbe il sostituto perfetto di Deulofeu, poiché sono molto simili sia a livello fisico che tecnico. Può giocare sia come seconda punta che come ala. E' molto rapido e bravo nel dribbling. E' un ottimo assist-man ed è bravo nei tiri dalla distanza. Nelle sua esperienze in Serie A, in cui ha vestito le maglie dei Biancocelesti, dei Nerazzurri, della Sampdoria e dei Rossoblù, ha totalizzato 46 gol e 28 assist in 218 presenze totali.