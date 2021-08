Calciomercato Udinese – Cessioni: i 2 bianconeri hanno già i bagagli pronti

L'Udinese vince e convince. Dopo un inizio gara altalenante e confusionario, a Luca Gotti sono serviti 10 minuti per addrizzare i suoi ragazzi. Dopo il primo gol stagionale firmato da Pereyra, il resto del match è stato tutto in discesa. Nonostante i bianconeri abbiano vinto in scioltezza e giocando a mani basse, sono ancora tanti i punti interrogativi che attanagliano la società friulana. Tra poco ci sono gli ex Campioni d'Italia da affrontare. La situazione sarà finalmente chiarita e conclusa una volta per tutte prima del big match? Difficile che sia così... ci sono 2 cessioni nell'aria. Ecco di chi stiamo parlando <<<