Mercato Udinese – Il futuro di Bajic è in Serie B: la situazione

L'attaccane Riad Bajic è vicino ad un nuovo prestito in Serie B. Ecco le due suadre interessate al bosniaco

L' Udinese sta lavorando in vista della prossima stagione. Con la conferma di Luca Gotti per un altro anno, la società ha fatto capire di voler puntare sulla continuità del progetto. Il tecnico veneto ha sempre raggiunto l'obiettivo salvezza in maniera tranquilla, ma ora la dirigenza vorrebbe un salto di qualità. Per farlo, serviranno inevitabilmente dei rinforzi, soprattutto se i big bianconeri dovessere partire. Al momento, l'unico vicino alla cessione è Rodrigo De Paul , promesso sposo dell' Atletico Madrid . Una volta sistemati gli ultimi dettagli ci sarà l'annuncio ufficiale. Accordo trovato sulla base di trentacinque milioni di euro. I friulani devono poi risolvere le situazioni di tutti quei giocatori che torneranno ad Udine dai vari prestiti. Vediamo in particolare, quale sarà il futuro di Riad Bajic .

Riad Bajic è reduce da un' ottima stagione all'Ascoli, in cui ha realizzato dodici gol e un assist in trentacinque partite. Il club bianconero vorrebbe l'attaccante bosniaco anche per la prossima stagione, ma secondo Tuttosport, il classe '94 è ad un passo dal Brescia di Cellino e del neo allenatore Pippo Inzaghi. Non è escluso, però, che la punta possa rimanere ad Udine. Mister Luca Gotti vorrebbe vederlo da vicino prima di aprire ad una sua cessione. Negli utlimi ann, il punto debole dei friulani è stato proprio il reparto offensivo e Bajic potrebbe rappresentare un buon rinforzo. La sensazione è che Bajic venga convocato per il ritiro estivo e solo una volta finito si tireranno le somme. Le rondinelle spingono per il trasferimento, ma almeno per il momento, Pozzo resiste. Anche Mamadou Coulibaly potrebbe rimanere all'Udinese. Il senegalese ha disputato un bel campionato ed ora vuole restre in Serie A. Discorso diverso, invece per Ryder Matos, Teodorczyk,Vizeu, Ingelsson ed i giovani Ermacora e Compagnon: non c'è spazio per loro.