Calciomercato Udinese – Gotti chiede rinforzi in difesa

Per questa sessione di mercato, mister Gotti si aspetta almeno un paio di rinforzi in difesa: i possibili arrivi

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Luca Gotti , la società è già al lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Non sarà, però, un compito facile visto che l'Udinese dovrà fare a meno del suo uomo migliore: Rodrigo De Paul . L'argentino, come detto nei giorni scorsi, firmerà un contratto quinquennale con l' Atletico Madrid . Nelle casse della dirigenza friulana entreranno ben trentacinque milioni di euro. Tuttavia, la priorità dei bianconeri non è quella di trovare il sostituto del centrocampista, ma piuttosto cercare di migliorare il reparto difensivo. Nell'ultimo campionato, il leader della retroguardia è stato Bram Nuytinck , mentre gli altri difensori hanno avuto alti e bassi. Per cercare di alzare l'asticella, serviranno inevitabilmente nuovi innesti. Ma vediamo i possibili arrivi.

Con molta probabilità Kevin Bonifazi non sarà confermato. Il club di Pozzo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a sette milioni e sembra voler puntare su altri profili. Il vero problema che riguarda il classe '96 è il suo stipendio: un milione 100 mila euro. Decisamente troppi. Il difensore, comunque non resterà alla Spal in Serie B. Piace molto al Cagliari del suo ex allenatore Semplici. Proprio dalla squadra sarda potrebbe arrivare un rinforzo in Friuli. Si tratta di Luca Ceppitelli, in scadenza di contratto a fine giugno. Il giocatore sta trattando con Giulini per rinnovare, ma l'accordo tarda ad arrivare. In caso di fumata nera, l'Udinese è pronta ad approfittarne. Un altro nome che piace ai bianconeri è quello di Montassar Talbi del Benevento. Il francotunisino, acquistato a gennaio da Vigorito, ma girato in prestito al Rizespor, non vuole rimanere in Campania. La dirigenza friulana potrebbe riconoscere ai giallorossi un indennizzo di un milione di euro. Attenzione poi a qualche mister X. Nel frattempo, ad Udine stanno per sbarcare i primi due rinforzi.