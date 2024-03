Mercato Udinese – Balzaretti si fa avanti ma per ora riceve un “NO”

L’Udinese ha il suo bel da fare. La sosta è andata e adesso c’è da preparare una partita che, se non è uno spartiacque della stagione poco ci manca. Il prossimo match, infatti, è contro il Sassuolo. Uno scontro diretto a tutti gli effetti tra due compagini che, probabilmente, non si aspettavano così tanto impelagate nella lotta per non retrocedere in Serie B. Eppure, è così. I bianconeri si sono perfino presi delle ore di riflessione ma alla fine la decisione presta è stata quella più ovvia e sensata: si va avanti con Cioffi. Sarà lui, il tecnico già subentrato a Sottil, a cercare 3 punti che potrebbero significare salvezza.