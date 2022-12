Mercato Udinese – Becao ha mille ammiratori / Il suo futuro è scritto

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita

Il team allenato da Andrea Sottil ha completato una prima parte di stagione molto al di sopra delle aspettative ed ora ci si aspetta lo stesso dalle restanti partite. La squadra gioca un ottimo calcio e di conseguenza non ha nessuna intenzione di smettere di sognare. Bisogna recuperare ancora una posizione per essere sicuri di un piazzamento europeo, ma le avversarie saranno tutte agguerritissime e soprattutto di primo livello. Nel frattempo c'è anche un altro problema in casa bianconera e riguarda un difensore centrale. Rodrigo Becao può contare su mille ammiratori , ma solo alcune di queste società fanno veramente sul serio. Al momento il futuro di Rodrigo sembra essere già scritto.

Il calciatore brasiliano ha ancora un contratto con l'Udinese che andrà in scadenza tra due estati (Giugno 2024). Questi termini, però, mettono in crisi il team visto che sotto il punto di vista economico sarà costretto ad accontentarsi di un'offerta più bassa rispetto al reale valore del calciatore. Difficile fare già previsioni, ma i friulani dovranno già essere molto attenti nel corso di questa sessione di mercato perché una società in particolare sta cercando in tutti i modi di assicurarsi Rodrigo Becao. Il team in questione arriva dall'Inghilterra e stiamo parlando dell'Everton guidato da Frankie Lampard.

Le altre pretendenti — In netto vantaggio (come detto in precedenza) ci sono i Toffees, ma subito dietro ci sono altri team di grandissimo livello che fiutano l'occasione. Uno di questi sono i neroazzurri di Simone Inzaghi che in caso di addio da parte di uno dei centrali potrebbero ripiegare su Becao per sostituire uno dei partenti. Nelle ultime settimane anche il Napoli si è mostrato interessato al difensore centrale, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo.