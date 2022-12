Calciomercato Udinese – Pozzo è chiaro: Pereyra a Gennaio non parte

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Sicuramente manca ancora tanto al via, ma ci si vuole far trovare nella miglior condizione possibile ed immaginabile. Le prossime settimane saranno molto importanti non solo per la preparazione, ma anche per il mercato. La società dei Pozzo ha già chiuso un primo colpo: Matheus Martins (anche se non è ancora stato tesserato). Solo nelle prossime ore si potranno avere delle novità in merito alla trattative e alla chiusura del contratto. Nel frattempo c'è anche un'altra situazione da risolvere, ma questa volta in uscita. Il capitano Pereyra ha un contratto in scadenza tra soli sette mesi e di conseguenza c'è preoccupazione nell'ambiente: le ultime.