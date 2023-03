Calciomercato Udinese – Becao piace a tutti / Ecco i team interessati

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo bisogna continuare a guardare il mercato visto che possono essere diversi i colpi di scena. Sono tanti i calciatori dell'Udinese che dopo questa buona stagione potrebbero preparare le valigie e navigare verso nuovi lidi. Al momento non è semplice fare un calcolo preciso di quanti protagonisti di questa annata possano definitivamente partire, ma bisogna comunque cercare di fare un punto. Tra i tanti profili messi sotto osservazione dai migliori club del nostro campionato c'è anche Rodrigo Becao . Il brasiliano è da diversi anni che gioca ad alti livelli ed adesso sembrerebbe essere arrivato il momento per il salto in una big. Ecco tutti i team interessati alle sue prestazioni.

La prima società arriva dal capoluogo lombardo, si parla dei neroazzurri di Simone Inzaghi. Il team della famiglia Zhang sta cercando diversi nuovi profili in difesa visto che oltre Milan Skriniar potrebbero non rinnovare anche altri calciatori importanti come Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio. In una difesa che potrebbe essere cambiata quasi completamente, una figura come quella di Rodrigo Becao farebbe sicuramente comodo. Sono tanti i suoi pregi e tra questi c'è anche l'abitudine e la crescita costante in un contesto di difesa a tre (tipica dei neroazzurri). Non solo il club gestito da Beppe Marotta. Ci sono anche altre società che sono pronte a far partire un'offerta.