Notizie Udinese – Udogie fuori dai radar / Solo panchina anche in under 21

Il difensore laterale italiano è fuori dai radar della nazionale o almeno questo è quello che pare. Ieri con l'under 21 solo panchina

Redazione

Il difensore laterale Destiny Udogie continua a lavorare in maniera intensa con la nazionale under 21. Ad oggi, però, non arrivano le meritatissime soddisfazioni che il calciatore ha intenzione di prendersi. Bisogna analizzare la situazione di un talento classe 2002 che ha già firmato per uno dei club più importanti di tutta l'Inghilterra, ma che fatica ancora a giocare con continuità al di fuori dell'Udinese. Sicuramente non una bella figura per la nazionale che è sempre a caccia di nuovi talenti e poi quando ne ha finisce per metterli costantemente in panchina. Andiamo a vedere nel dettaglio perché Destiny non è ancora stato chiamato dalla nazionale maggiore e soprattutto perché non è ancora titolare fisso con l'under.

La scelta di Mancini è sicuramente discutibile, soprattutto in un momento in cui vengono chiamati diversi calciatori importanti per aprire un nuovo ciclo. Il difensore ex Hellas Verona ha tutte le capacità per fare la differenza e mettere in difficoltà le avversarie. Ad oggi deve ancora accontentarsi di un ruolo molto marginale. Sicuramente ci si aspetta che nei prossimi mesi arrivi la chiamata per quello che ha dimostrato essere il secondo difensore per gol segnati nel nostro campionato nelle ultime due stagioni. Se con la nazionale maggiore non arrivano belle notizie, con l'under probabilmente è ancora peggio.

Panchina per 90 minuti — Una situazione incredibile quella che accompagna Udogie. Panchina per 90 minuti con l'under e maglia da titolare affidata a Gallo. Una scelta tutta da spiegare di mister Nicolato, che alla fine riesce comunque a portare a casa i tre punti finali. Il tempo passa e Udogie si aspetta sicuramente qualche minuto in più con la nazionale maggiore, sicuramente questa situazione poteva essere gestita in un modo migliore.