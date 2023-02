Calciomercato Udinese – Becao e Lazar Samardzic: doppio affare in vista

L'Udinese continua a lavorare in vista di questa seconda parte di stagione. Sicuramente la ripresa dopo il Mondiale non è stata delle migliori ed anzi spesso si è sofferto contro squadre che vivono anche una classifica peggiore di quella bianconera. Adesso non si può fare altro che fermarsi, riflettere su queste prestazioni e ripartire più forti di prima. L'Europa dista una sola lunghezza e di conseguenza è tutto tranne che impossibile da raggiungere. Nel frattempo si inizia anche a pensare all'anno prossimo e di conseguenza il campionato 23/24. Sicuramente questa sarà un'estate difficile da sopportare visto che sono davvero tanti i giocatori osservati dalle migliori società. Andiamo a fare un punto sui due talenti che più di tutti stanno brillando.

Il primo giocatore ad essere stato messo sotto osservazione è un difensore centrale che piace a molte squadre, stiamo parlando di Rodrigo Becao . Il talento brasiliano sa che deve dare tutto per poter fare la differenza sul campo da gioco e quest'anno ha dimostrato di poter dare filo da torcere anche ai migliori attaccanti del nostro campionato. Sono diverse le società interessate alle sue prestazioni e tra queste ci sono anche i neroazzurri di Simone Inzaghi a caccia di un giocatore che può sostituire l'oramai promesso partente Milan Skriniar. Non solo Becao, ma anche un altro talento del nostro calcio.

Le ammiratrici di Lazar

Sono due le squadre che potrebbero fare carte false per assicurarsi Lazar, ma una in particolare è pronta a dare veramente tutto. Si parla del Napoli di Luciano Spalletti. Proprio il tecnico ha confermato che vede nel calciatore tedesco il sostituto perfetto di Piotr Zielinski per capacità e senso della posizione. Questa si prospetta un'estate difficile e vedremo se l'Udinese riuscirà a difendere i suoi pezzi pregiati. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul match di ieri sera. Ecco le pagelle di Torino-Udinese <<<