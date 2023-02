Mercato Udinese – Rodrigo Becao verso i neroazzurri: contatti avviati

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. Nel frattempo arrivano novità dal mercato

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza sul mercato ed in vista di questa seconda parte di annata. Si sta già lavorando ai prossimi mesi con uno sguardo sull'estate, visto che i pezzi pregiati possono partire e sono tante le squadra interessate ai giocatori che vestono la casacca della società friulana. Il primo ad essere messo sotto osservazione arriva dal Brasile e stiamo parlando del difensore centrale Rodrigo Becao. Una squadra in particolare non vede l'ora di poter sferrare l'attacco decisivo per potersi assicurare le sue giocate, ecco di quale team stiamo parlando.

I neroazzurri di Simone Inzaghi sono disposti a tutto pur di potersi assicurare le prestazioni del centrale brasiliano. La partenza di Milan Skriniar (oramai sicura) ha accelerato il processo di ricerca di un nuovo difensore e tra i tanti profili varati c'è anche quello che riguarda proprio Rodrigo. Non sarà semplice difendersi dalle grinfie del team milanese, anche perché ricordiamo che il contratto è in scadenza il prossimo 2024 e di conseguenza quella di questa estate sarà l'ultima occasione per l'Udinese di incassare qualcosa. Secondo alcune testate giornalistiche i contatti tra le due società sono già stati avviati. Andiamo a vedere quanti milioni di euro ci vorranno per prendersi un giocatore di questo calibro.

Il costo dell'operazione — Il solo anno di contratto fa sicuramente la differenza in una situazione davvero complessa. Per poter arrivare a Rodrigo potrebbero bastare solamente una quindicina di milioni di euro. Ricordiamo anche che la società ha rifiutato un'offerta da 25 nel corso dell'ultimo giorno di mercato, ma l'affare era impossibile proprio per la mancanza di alternative a così poche ore dalla fine delle trattative. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il punto in vista del match contro il Torino. Ecco tutti i forfait <<<