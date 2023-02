Mercato Udinese | Agente Becao: “Stiamo trattando con due big di Serie A”

L'agenzia che segue il centrale verdeoro ha aperto al suo trasferimento in estate. Sempre più lontano il rinnovo con i friulani

Redazione

Il mercato è appena chiuso, ma qualcosa inizia già a muoversi in vista della prossima estate. L'Udinese, come ogni sessione, ha ricevuto diverse proposte per i propri pezzi pregiati. Tra questi c'è sicuramente Rodrigo Becao, negli anni divenuto leader e senatore dello spogliatoi bianconero. La sua crescita è stata esponenziale, sia sotto l'aspetto fisico che tecnico, tanto da far scrivere il suo nome sui taccuini di diversi top club.

Uno dei nomi emersi per rinforzare la difesa dell'Inter, che in estate perderà certamente Milan Skriniar, promesso sposo del PSG, è proprio quello di Rodrigo Becao dell'Udinese. Il profilo del centrale neroverde piace molto a Marotta che intravede in lui la soluzione perfetta per sostituire lo slovacco come braccetto di destra, ruolo che ricopre già con Sottil con un ottimo rendimento.

Le parole dell'agente — L'agenzia che cura gli interessi del centrale brasiliano nelle scorse ore ha fatto sapere tramite i social di aver incontrato sia l'Inter che l'Atalanta, spiegando quanto segue: "Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, Antoniu's continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l'Inter e l'Atalanta lavorando per la sessione estiva". Confermati quindi l'interesse delle top del nostro campionato, con il rinnovo di Becao che si allontana ogni giorno di più.