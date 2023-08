Mercato Udinese – La beffa è completa / Fabbian vicinissimo al Frosinone

Una trattativa lunga un mese e di conseguenza l'impossibilità di chiudere in tempi brevi ha un po' rovinato la preparazione di un calciatore importante come Giovanni Fabbian. Il centrocampista neroazzurro è tornato alla base, ma come confermato qualche settimana fa, i neroazzurri non avevano intenzione di integrarlo nel primo team e di mandarlo al massimo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In questo ore sta prendendo piede anche un'altra pista interna, quella del prestito secco. Sono diverse le società interessate al profilo di Giovanni e soprattutto il Frosinone sta cercando di fare di tutto per assicurarsi il giovanissimo centrocampista. Il team di Milano apre a questa opzione e di conseguenza la beffa per l'Udinese è pressoché completa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il punto sulle formazioni <<<