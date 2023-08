Mercato Udinese – Fabbian rischia di saltare / Ecco le società interessate

Il centrocampista neroazzurro adesso rischia seriamente di saltare. Tutto dipende dalla decisione del bianconero Lazar Samardzic: le ultime

Redazione

Il matrimonio tra l'Udinese e Giovanni Fabbian sembrava essere scritto. Proprio come quello tra il centrocampista bianconero Lazar Samardzic e la società di Via della Liberazione a Milano. Ad oggi, però, non si riesce a capire ancora quale sarà la scelta definitiva da parte delle due squadre e di conseguenza siccome tutto potrebbe saltare il rischio è proprio quello che Giovanni Fabbian debba trovare un'altra società a pochi giorni dal via del campionato. Andiamo a vedere nel dettaglio quali altre squadre sono interessate al suo cartellino e soprattutto quelle che potrebbero affondare il colpo. Non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita.

Ad oggi sono ben tre le squadre che hanno mosso interesse nei confronti del talentino ex Reggina. La prima arriva dalla Ciociaria e stiamo parlando del Frosinone. Il team di DI Francesco potrebbe essere un'ottima tappa intermedia per prendere confidenza con un campionato molto importante, ma senza grandi pressioni addosso. Un'altra società che ha mostrato serio interesse è il Genoa di mister Gilardino. La squadra della città ligure vuole essere una certezza nel corso di questa annata e proprio per questo motivo sta cercando di allestire un team che si salverà con semplicità e si potrà togliere anche qualche soddisfazione.

L'ultima società — Bisogna anche tenere d'occhio il Bologna di Thiago Motta. Una squadra costruita benissimo e che punta tanto sui giovani per togliersi diverse soddisfazioni proprio come fatto nel corso della passata annata. Vedremo se loro riusciranno ad affondare sul mercato ed assicurarsi la vittoria in questa battaglia a quattro. L'Udinese non vuole perdere un talento con queste qualità e proprio per questo motivo è ancora sul mercato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad analizzare il mercato in entrata e in uscita della società del Friuli Venezia Giulia. Vediamo nel dettaglio tutti i retroscena della trattativa del momento. Le ultimissime su Lazar Samardzic <<<