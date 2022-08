Mercato Udinese – Bellerin o Rieder: ecco i possibili scenari di mercato

Il club bianconero continua a lavorare in vista del campionato. Nel frattempo il direttore si muove anche sul mercato: il punto sulla fascia

Redazione

Il team bianconero continua a prepararsi in vista del prossimo incontro di campionato. Domani si scende in campo per quella che sarà una partita a dir poco fondamentale. Si vuole smuovere la classifica e il match con la Salernitana è un'occasione da non gettare alle ortiche. Nelle prossime ore arriveranno anche delle importanti novità sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda quello in entrata. Dopo l'addio (in due settimane) sia di Nahuel Molina che di Brandon Soppy, la squadra sta cercando un nuovo terzino in grado di dire la sua. La scelta si restringe a due possibili piste e di conseguenza due possibili giocatori. Ecco le strategie di mercato bianconero.

Il primo colpo possibile è a dir poco spettacolare e stiamo parlando di Hector Bellerin. Il giocatore dell'Arsenal vuole rilanciarsi e dopo i diversi infortuni che hanno martoriato la sua crescita, potrebbe decidere di trasferirsi in bianconero. La trattativa è ancora in uno stato embrionale e non è così facile da chiudere, soprattutto per le pretese economiche di un calciatore di questa caratura. Sicuramente stiamo parlando di una trattativa che fa sognare il popolo bianconero, ma questo non è l'unico colpo a cui sta lavorando la società guidata dal presidente Pozzo.

L'alternativa di mercato

Il secondo giocatore che potrebbe arrivare in bianconero è più affine alle operazioni in stile Udinese. Stiamo parlando di Fabian Rieder, terzino classe 2002 che arriva dalla Svizzera più precisamente dallo Young Boys. La sua stagione è partita in maniera sensazionale, visto che in sole cinque partite è riuscito a mettere a referto ben due gol e due assist. Sicuramente stiamo parlando di un giovane dal futuro scritto, date anche le sue capacità di adattabilità. Rieder può giocare sia da esterno che da interno di centrocampo, diventando un vero e proprio jolly per Andrea Sottil. Non perdere tutte le novità che arrivano dai campi d'allenamento. I bianconeri sono pronti al prossimo incontro: ecco le probabili formazioni <<<