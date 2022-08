Udinese-Salernitana / Le probabili formazioni: le scelte di Nicola e Sottil

Il team bianconero continua il suo lavoro verso il secondo impegno di campionato. Stiamo parlando di una società che dopo una bruciante sconfitta in quel di San Siro, non vede l'ora di prendersi i primi punti di questo torneo. L'occasione (sulla carta) è quella giusta, visto che si giocherà contro la Salernitana e per di più in casa. L'avversario non andrà sottovalutato, ma salvo clamorosi imprevisti, l'Udinese sembra avere qualcosa in più rispetto al team campano. Queste ore sono molto importanti per poter valutare gli undici titolari che andranno schierati. Sia da una parte che dall'altra ci saranno parecchie decisioni da fare e che potranno fare la differenza. Ecco le probabili scelte di Davide Nicola ed Andrea Sottil.