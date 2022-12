Calciomercato Udinese – Beraldo o Martins? / Solo uno arriverà in inverno

Lucas Beraldo e Matheus Martins sono i due obiettivi di mercato per una società come quella bianconera. Quest'inverno ne arriverà solo uno

Al momento l'unica frenata che può esserci e di conseguenza che sta fermando la chiusura dei colpi è quella che riguarda il passaporto. Come ben sappiamo si possono tesserare al massimo due extracomunitari per ogni stagione e l'Udinese nel corso di quest'estate ha già messo sotto contratto il primo. Si parla di un giocatore della primavera: Raymond Asante. Di conseguenza, ad oggi, c'è un solo posto per due giocatori che cercheranno in tutti i modi di emergere nel calcio europeo. Questo è il motivo per cui l'Udinese si trova avanti ad un vero e proprio bivio. Andiamo a vedere su quale dei due talenti potrebbe puntare sin da questo gennaio.