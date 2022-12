Udinese- Indiscrezione dall’Inghilterra / L’Everton prepara l’offerta per Beto

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro amichevole. Nel frattempo dall'Inghilterra arrivano novità importanti

Dall'Inghilterra arriva una voce che ha dell'incredibile e nelle ultime ore potrebbe cambiare tutte le strategie del mercato invernale. A quanto pare gli inglesi allenati da Frankie Lampard sarebbero pronti per far partire un'offerta monstre nei confronti dell'Udinese, il tutto per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante portoghese Beto. Sicuramente si tratta di una notizia molto importante e che i tabloid inglesi ancora non confermano in toto, ma se dovesse avere un fondo di verità sarà un mercato invernale davvero difficile. Difendere le prestazioni di Beto da una vera e propria potenza come quella inglese potrebbe risultare quasi impossibile. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere i dettagli di questa operazione.

La notizia che rimbalza in Inghilterra, arriva direttamente dal nostro paese dove viene annunciata una possibile corsa a quattro per l'attaccante che sta facendo le fortuna della squadra di Andrea Sottil. Di conseguenza su di lui non c'è solamente l'Everton, ma anche altre società pronte per far partire una vera e propria battaglia di mercato. L'Udinese ha le idee chiare e nel corso del mercato invernale non ha intenzione di cedere dei possibili protagonisti. Si potrà iniziare ad intavolare un trattativa solo in futuro, più precisamente da giugno in poi. Come detto, però, non solo gli inglesi ecco le altre squadre pronte a fare faville per il portoghese.

Una battaglia — Va annotato anche l'interesse di altre società di prestigio come il Borussia Dortmund. La società tedesca è alla ricerca di un ariete dell'area di rigore come Haller. Inoltre ci sono anche interessamenti da parte di Fiorentina e Napoli che però sembrano essere più arretrate.