Mercato Udinese – Beto verso l’addio / Il punto sui club interessati

Il bomber portoghese Beto è sempre più vicino all'addio alla fine di questa stagione. La squadra friulana sta cercando di dare tutto sul campo in vista dei prossimi incontri di campionato, ma uno sguardo è già sul mercato. L'acquisto nelle ultime giornate del centravanti Brenner non può fare altro che avvicinare all'uscio l'ex Portimonense. Una volta che la società si è assicurata il suo possibile sostituto, la cessione sembra essere una semplice questione di tempo. In questo caso si sta vivendo la stessa situazione andata in scena con Nahuel Molina. Nel corso della stagione precedente fu acquistato Soppy proprio per dare il via libera al futuro giocatore dell'Atletico Madrid. Speriamo che in questo caso, però, per Brenner non avvenga lo stesso epilogo del francese.