News Udinese – Beto ancora out / I tempi di recupero del portoghese

Il centravanti Beto è ancora out per via dei suoi problemi alla schiena. Andiamo a vedere i possibili tempi di recupero dall'infortunio

Mai come ieri serviva in attacco il peso di Beto per poter fronteggiare due giganti come Federico Baschirotto e Samuel Umtiti. A poche ore dal fischio d'inizio, però, è arrivata una notizia tutt'altro che positiva per tutti i fans del team bianconero. Il centravanti portoghese ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un colpo della strega che lo ha messo out. Adesso il team deve fare il massimo per cercare di recuperarlo in vista dei prossimi incontri. Proprio ieri sera è arrivata la conferma che il team senza la sua prima punta fa troppa fatica a trovare la quadra negli ultimi 20/30 metri di campo.

Le ultime info parlano (come detto in precedenza) di un colpo della strega. Ad oggi risulta difficile poter quantificare l'entità del problema e soprattutto del danno. Non resta altro che attendere i prossimi giorni tutte le visite mediche del caso per poter dare una risposta più approfondita a tutti quelli che sperano nel suo rientro. In questo caso i due giorni di rinvio del match per la partita di giovedì prossimo (inizialmente programmata per martedì) che vedeva affrontarsi il Napoli e l'Udinese potrebbero essere decisivi. Speriamo che il portoghese riesca a recuperare e dire la sua già durante questo turno infrasettimanale. In caso di infortunio ecco chi potrebbe essere il sostituto.

Il possibile sostituto — Senza Gerard Deulofeu, senza Isaac Success e soprattutto senza Beto, Andrea Sottil è in netta difficoltà. Trovare una quadra adesso diventa veramente difficile e manca peso proprio in avanti. La scelta ieri è capitata su Ilja Nestorovski, ma il macedone ha dimostrato di non avere più le qualità di un tempo ed infatti ha sofferto parecchio le giocate degli avversari. Non ci resta che attendere e sperare in una buona risoluzione del problema.