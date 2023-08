Calciomercato Udinese – Beto o Balogun? / Inzaghi ha già scelto

Il coach neroazzurro sembra avere le idee chiare su quale sarà la prossima punta del club neroazzurro. Il problema ad oggi consiste nel trovare la sintonia con la società. Marotta ed Ausilio vorrebbero un calciatore giovane e già pronto per fare la differenza, mentre il coach di Piacenza opterebbe per una persona con più esperienza e che ha già giocato le competizioni europee. Ad oggi la società sembra virare su Folarin Balogun e proprio oggi farà di tutto con gli emissari dell'Arsenal per trovare una quadra sulla sua possibile cessione. Non un'operazione facile per il club di Viale della Liberazione ed ecco che se dovesse saltare l'alternativa Beto tornerebbe più calda che mai. Il centravanti portoghese è un calciatore fisico ed è può raccogliere l'eredita di Lukaku. Vedremo gli aggiornamenti su questo affare nelle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Oggi firma Aké, i dettagli <<<