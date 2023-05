Mercato Udinese | Beto-Everton tutto aperto / I Toffees vogliono il bomber

La Premier League è sempre un passo avanti ed anche in questo caso sembra potersi confermare senza grossi problemi. I Toffees sono interessati da diversi mesi al bomber portoghese Beto e la retrocessione evitata all'ultima giornata non può fare altro che riaprire proprio questa trattativa che ha incendiato il mercato invernale. Sappiamo che l'Udinese non ha nessuna intenzione di svendere il suo giocatore. Se non dovesse arrivare un'offerta da almeno trentacinque milioni di euro, Beto potrebbe restare in bianconero ancora un anno. L'Everton, però, se vuole affondare in maniera decisiva il colpo non avrà grossi problemi a mettere sul piatto proprio la cifra richiesta dalla squadra del Friuli Venezia Giulia. La trattativa è destinata a scaldarsi, vedremo come andrà a finire. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco il punto del Bruseschi <<<