News Udinese – Felicità alla Continassa / Rientro importante per Allegri

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Nelle ultime ore è arrivato un rientro molto importante: tutte le ultime

Redazione

Allegri può finalmente sorridere. In queste ultime ore di preparazione all'ultima sfida di campionato, la squadra si sta preparando in maniera molto seria e concentrata. Una vittoria potrebbe valere addirittura un posto nella prossima Europa League anche se bisognerà attendere le decisioni che prenderà la UEFA in prima persona. Arrivano anche delle belle notizie per la squadra, visto che potrebbe rientrare dal primo minuto un centrocampista che tanto bene ha fatto nelle poche partite in cui è stato schierato, stiamo parlando di Enzo Barrenechea. L'argentino ha smaltito il suo infortunio al tendine d'Achille e di conseguenza non vede l'ora di poter rientrare in campo sin dall'inizio del prossimo incontro.

Ad oggi nel centrocampo dei bianconeri potrebbe non esserci spazio, anche perché si parla di un calciatore che rientra da un infortunio piuttosto serio e non avrebbe senso rischiarlo solo per l'ultima partita della stagione. Molto più probabile che il centrocampista si accomodi in panchina ed al massimo gli verrà riservato qualche spezzone importante nel finale di gara. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quale sarà il centrocampo titolare che potrebbe schierare dal primo minuto il tecnico bianconero Max Allegri. Ecco le scelte del mister toscano in vista del prossimo match che si giocherà alla Dacia Arena questa domenica.

Così a centrocampo — I titolari per la Vecchia Signora saranno Locatelli davanti alla difesa. Rabiot come prima mezz'ala che si sta mostrando una delle più grandi sicurezze della squadra gestita dall'ex Cagliari e infine potrebbe esserci spazio per Filip Kostic come altra mezz'ala. Ricordiamo che Allegri ha comunicato che la sua squadra sembra oramai aver staccato mentalmente. Vedremo se questa voce sarà confermata oppure semplicemente si trattava di pre tattica in vista dell'ultimo incontro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti di mercato. Becao rischia di essere messo fuori rosa: il punto <<<