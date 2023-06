Mercato Udinese | Beto verso l’addio: ora si punta a chiudere per Lucca

Per la Gazzetta dello Sport l'attaccante portoghese è prossimo a lasciare Udine: il sostituto prescelto è il giocatore di proprietà del Pisa

Le strade di Beto e l'Udinese sono destinate a separarsi. Su questo non sembrano esserci più dubbi, tanto che La Gazzetta dello Sport si soffermata sul futuro attaccante titolare dell’Udinese. Per la rosea, i bianconeri starebbero pensando al ritorno in Italia di Lorenzo Lucca. I lancieri hanno deciso di non riscattare l’attaccante classe '00, che dopo un’esperienza in Eredivisie da 6 gol e 14 presenze torna al Pisa. Ora, nel suo futuro ci sarebbe l'Udinese, che nel gran ballo degli attaccanti è destinata a perdere Beto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli emissari dei Pozzo stanno lavorando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Una cifra importante per il club friulano che però vede in Lucca il profilo ideale per costruire l'attacco della prossima stagione. Una sfida intrigante per entrambi, con il centravanti del 2000 che ha da dimostrare di valere quanto fatto vedere col Palermo nel 2020-21 e che poi non è più riuscito a mantenere. La stagione seguente infatti, in B col Pisa, parte a razzo, siglando 6 reti nelle prime settegiornate di campionato, ma poi viene limitato da un’infiammazione al ginocchio che gli impedisce di giocare con continuità e che ne rallenta il decollo.

Una sfida interessante — Lucca è una sfida intrigante, perché l’età è dalla sua, il prezzo sarebbe relativamente contenuto e se tornasse a mostrare i lampi visti in Sicilia potrebbe garantire ai friulani tanti gol nel breve e una plusvalenza futura. Ora resta solo la situazione legata a Beto, con il lusitano ancora in cerca di una squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco il punto sulla cessione di Becao <<<