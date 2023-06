Mercato Udinese – Becao, il futuro è scritto / Il nuovo team del difensore

Rodrigo Becao sembra aver comunicato a tutti le sue intenzioni. Il calciatore con contratto in scadenza nel 2024 ha voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo ha deciso di optare per una nuova meta nel corso della prossima stagione. Ad oggi il team favorito per garantirsi le sue prestazioni è il Fenerbache . La squadra turca sta facendo davvero sul serio e di conseguenza è arrivato il momento di comunicare a tutti le intenzioni in vista della prossima annata. Vediamo se le due società sono riuscite a trovare un accordo, anche perché sembrano esserci delle importanti novità comunicate dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La volontà del calciatore

Ad oggi sembra fare tutta la differenza di questo mondo proprio la volontà del calciatore. Non c'è nessun tipo di margine per il rinnovo e l'opinione del ex difensore del CSKA è molto chiara: vuole provare una nuova avventura. I bianconeri sanno che non sarà facile riuscire a monetizzare quanto previsto. Adesso ci si aspetta l'ultimo rilancio del Fener e poi si vedrà se l'Udinese lo cederà oppure rischierà un nuovo e possibile caso Stryger Larsen. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Bram Nuytinck ha firmato per il suo nuovo club <<<