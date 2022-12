Mercato Udinese – I bianconeri diventano carioca: tre obiettivi dal Brasile

La squadra bianconera si prepara per la nuova stagione, ma allo stesso tempo si lavora per rafforzare il team sul mercato: tre obiettivi

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista ed infatti continua a sognare un piazzamento europeo. Per poter puntare ad un obiettivo di questa caratura, però, bisogna anche rafforzare il più possibile la squadra. In questo momento tutto il team mercato si sta muovendo e sono ben tre gli obiettivi in vista del mercato di Gennaio. Si parla di giocatori che hanno un minimo comun denominatore, cioè arrivano tutti dalla stessa nazione: il Brasile. Ecco il punto sul mercato in entrata dei bianconeri.

Il primo protagonista della storia è un attaccante che da diverso tempo è stato avvicinato al club bianconero e stiamo parlando di Matheus Martins. L'esterno viene giudicato come un vero e proprio fantasista anche nella sua madre patria ed è arrivato il momento di esportare le sue qualità all'interno di un campionato più difficile come quello italiano. Sembrano esserci tutte le basi per poter stipulare un accordo finale e una massima per la chiusura dovrebbe già esserci, ma al momento non è ancora stato completato nulla. Non solo l'esterno della Fluminense, ma anche altri due obiettivi attorno al mondo bianconero.

Gli altri obiettivi — Se Matheus Martins si candida ad essere il sostituto di Deulofeu, possiamo dire che Lucas Beraldo vuole diventare quello di Bram Nuytinck. Il calciatore brasiliano, però, è difficile che possa arrivare in questa sessione visto che i bianconeri hanno solo un posto da extracomunitario libero. Discorso ancora più difficile per Matheus Reis che ha anche la concorrenza di altre società del nostro campionato.