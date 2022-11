Mercato Udinese – Pereyra piace a tutti / Ecco le squadre interessate

Il centrocampista argentino è uno dei punti saldi dell'Udinese di Andrea Sottil . Si parla di una squadra che ha fatto molto bene nella prima fase di campionato e di conseguenza vuole continuare a sorprendere tutti incontro dopo incontro. Per farlo, però, ci sarà bisogno di avere tutta la squadra a disposizione dal primo all'ultimo giocatore e di conseguenza bisogna ipotecare anche i possibili partenti. Nelle ultime ore tiene banco la trattativa che riguarda il rinnovo del capitano Pereyra. Sono diverse le società interessate al suo cartellino ed andiamo a fare il punto sui possibili club che potrebbero aggiudicarsi a parametro zero un talento di questo calibro.

In pole position sembra esserci la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra del presidente Rocco Commisso potrebbe far partire l'offerta da un momento all'altro, anche se i bianconeri restano ancora fiduciosi. La dirigenza friulana, infatti, conta che il rinnovo possa arrivare al più presto e prima del mercato di Gennaio. Anche perché dopo diventerebbe un vero e proprio problema con tutte le squadre del nostro campionato che potrebbero contattare il fantasista e proporre un contratto a cifre molto vantaggiose. Non solo la viola, ma anche altre squadre si sono fatte vive per accaparrarsi le prestazioni di Roberto Pereyra. Facciamo il punto.