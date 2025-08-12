Udinese – I bianconeri hanno un nuovo Golden boy: UFFICIALE Miller

L'Udinese ha il suo nuovo Golden Boy in vista della prossima stagione di campionato. La squadra bianconera si assicura le giocate di un talentino di assoluto spessore. Battuta la concorrenza di diversi club italiani ed anche europei. La società dei Pozzo si assicura le giocate di Lennon Miller. Passiamo al comunicato ufficiale della società.
La società bianconera ha messo a referto un colpo di assoluto spessore ed ha un nuovo Golden Boy sotto tutti i punti di vista: ecco Miller
Il comunicato ufficiale—
"Uno dei talenti più luminosi del panorama europeo si veste di bianconero: Lennon Miller è un nuovo giocatore dell'Udinese.
E' stato acquistato a titolo definitivo dal Motherwell FC ed ha firmato un contratto quinquennale.
Autentico jolly del centrocampo, dotato di qualità tecniche di primo livello e, al tempo stesso, di ottime doti fisiche e del tipico agonismo scozzese.
Un acquisto importante per il presente ed il futuro che aveva attratto su di se gli occhi di club prestigiosi di tutta Europa.
Welcome in bianconero Lennon!".
