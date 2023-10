Mercato Udinese – I bianconeri non mollano Lazar Samardzic: i dettagli

L'Udinese in queste ore non molla Samardzic. I ragazzi di mister Andrea Sottil hanno estremo bisogno del calciatore serbo: tutte le ultime

Lazar Samardzic è sempre più un obiettivo della Vecchia Signora guidata da Max Allegri. Parliamo di una squadra che ha perso ben due centrocampisti nel corso di meno di un mese e non sa nemmeno quando potrà riaverli a disposizione. Proprio per questo motivo si lavora su dei possibili sostituti.

Il calciatore bianconero è senza ombra di dubbio una delle pedine più interessanti di tutto il mercato sia in entrata che in uscita. Per poter convincere la famiglia Pozzo a cederlo immediatamente ci vorrebbero circa 25 milioni di euro, anche se il rischio è quello di indebolire fin troppo la squadra. Il patron deve riflettere.