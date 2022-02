Calciomercato Udinese: una Big mette nel mirino un top player dei friulani

Quali sono i giocatori della squadra di Cioffi che hanno attirato l'attenzione di grandi club? Già quest'estate potrebbero lasciare il Friuli

Nonostante la stagione altalenante fino ad ora dell'Udinese, non mancano interessamenti da parte di grandi club nei confronti dei gioielli della squadra di Gabriele Cioffi. Ricordiamoci che i friulani si trovano solamente a tre punti di vantaggio rispetto alla quartultima posizione in classifica. I bianconeri sono reduci da una pesante sconfitta contro il Verona . Mister Cioffi dovrà assolutamente ritrovare la rotta dopo questa caduta. Domenica sera alle 20:45 potremmo vedere come i friulani reagiranno, dopo la batosta subita, nel match contro i biancocelesti. Gli uomini di Sarri però saranno reduci dalla trasferta di Europa League contro il Porto, tutt'altro che semplice. Una cosa però è certa, le voci di mercato intorno alla squadra di Cioffi non sono sicuramente di aiuto. Scopriamo a chi sono rivolti questi interessamenti.

Il primo nome finito nel taccuino di alcune squadre di Serie A, è quello del portiere Marco Silvestri. Sull'italiano sono girate voci di mercato che lo accostavano alla Viola, ma nelle ultime ore sembra che si sia inserita proprio la squadra di Maurizio Sarri, prossimo avversario dell'Udinese in campionato. I biancocelesti quest'estate potrebbero privarsi del loro attuale numero 1 Thomas Strakosha. L'albanese infatti è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare la Capitale, a meno che non si aprano spiragli per il rinnovo. Ma il ds biancoceleste si è già messo all'opera per cercare il sostituto e per ora tutte le voci portano (anche e non solo) al portiere dell'Udinese. Come si evolverà la situazione?