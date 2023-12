Mercato Udinese / Bijol fuori due mesi? Nessun problema, ecco il sostituto

Bijol starà fuori almeno due mesi. Non c'è alcun problema, ecco quale sarà il sostituto che è già pronto per fare la differenza sul campo

Il mercato è già attivo, anzi attivissimo e l'Udinese si sta muovendo per rinforzare un reparto ridotto al lumicino tra infortuni e squalifiche. Jaka Bijol dovrà restare fuori dai campi da gioco per almeno un altro mese e proprio per questo motivo il direttore Balzaretti sta cercando una soluzione. Ecco il nuovo nome per la difesa bianconera.