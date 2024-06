Mercato Udinese – Jaka Bijol all’Inter? Macché, c’è un nuovo club

Jaka Bijol verso il club Campione d'Italia? Al momento la trattativa è davvero fredda ed un nuovo club prova l'inserimento per l'estate

Il difensore centrale dell'Udinese, Jaka Bijol continua a lavorare per cercare di centrare la qualificazione turno degli Europei. Nel frattempo bisogna analizzare nel dettaglio la situazione che sta vivendo con i bianconeri. Il club è pronto alla cessione e sappiamo che non reputa nessun calciatore incedibile.

In pole position sembravano esserci i neroazzurri di Simone Inzaghi, ma in queste ore tutto si sta evolvendo ed anzi un nuovo club si sta mostrando realmente molto interessato. Il colpo che potrebbe arrivare è da parte del Napoli di Antonio Conte. Bijol sembra aver convinto nel corso di queste partite e di conseguenza si apre un duello che fa comodo alle zebrette.