L’Udinese torna a sorridere. La vittoria sul campo della Lazio è tanto prestigiosa quando fondamentale perché ha dato 3 punti che mettono i friulani, tra quelle in lotta per non retrocedere, la squadra a maggior distanza di sicurezza. Il tredicesimo posto attuale, con 27 punti in cascina, fa stare un po’ più tranquilli ma non archivia in nessun modo la lotta per ottenere la salvezza. Quindi si va avanti, con un po’ di fiducia in più. E si va avanti con Cioffi, è questa la grande notizia. Se la Lazio doveva essere il match point, Cioffi lo ha vinto e si tiene la panchina.