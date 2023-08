Calciomercato Udinese – Blitz di Balzaretti per Bergvall / Il punto

L'ultimo nome in ordine cronologico per il mercato dell'Udinese arriva dalla Svezia e stiamo parlando di Lucas Bergvall. Il calciatore ha solamente 17 anni, ma già si sta mostrando all'altezza dei suoi avversari anche molto più grandi e di conseguenza esperti. Nel corso della passata stagione all'interno del campionato svedese sono arrivate quasi venti presenze condite anche da una rete. Il suo valore si aggira attorno ai due milioni di euro e questo è il classico colpo che la dirigenza bianconera non può farsi scappare. Stiamo parlando di un centrocampista che pare avere un futuro nel calcio dei grandi. Ora bisogna solo valutare al meglio l'operazione e poi sferrare il colpo decisivo per assicurarsi l'ennesimo talentino che potrà crescere senza pressioni in quel di Udine. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Pereyra ritorno di fiamma: le ultimissime <<<